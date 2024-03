Atalanta-Fiorentina, segui la DIRETTA testuale di Fiorentinanews.com

Per non perdervi nessun momento saliente della diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se utilizzate un dispositivo portatile.

Atalanta-Fiorentina

Prima della sosta per le Nazionali la Fiorentina allenata da Vincenzo Italiano va a giocarsi uno scontro diretto per l’Europa in casa dell’Atalanta guidata da Gian Piero Gasperini. Dopo aver ottenuto il passaggio ai quarti di finale di Conference League i viola sono in cerca di un pronto riscatto anche in campionato, soprattutto dopo il gol del pareggio incassato la scorsa settimana dalla Roma all’ultimo secondo di gioco. I bergamaschi arrivano invece dal pareggio per 2-2 contro la Juventus in campionato, ma soprattutto dalla galvanizzante vittoria in rimonta di giovedì contro lo Sporting Lisbona che ha loro permesso di qualificarsi ai quarti di Europa League.

