Angeloni: "Kayode aveva grandi capacità fisiche, ma tecnicamente era imbarazzante. Nuove regole per la Primavera"

Il direttore del settore giovanile della Fiorentina Valentino Angeloni è intervenuto nell'incontro organizzato dalla Lega Calcio Serie A dal tema “Quale età per la Primavera” .

Il caos Kayode

“I giocatori ci sono - ha detto Angeloni - ma i tecnici spesso dicono che non sono pronti. Però se un ragazzo capisce che l’allenatore punta su di lui, ha possibilità infinite. Penso a Kayode: aveva delle eccellenze fisiche, ma tecnicamente era imbarazzante”.

Nuove regole Primavera

"Bisogna mettere delle regole sul minutaggio, o tornare all’età massima di 19 anni per la Primavera. E poi bisogna coordinare le fasce d’età: sono tutte diverse, dalla UEFA alla Serie C. Abbiamo un sistema diverso sia all’interno delle nostre leghe sia rispetto all’estero”.