Andrea Ritorni, capo scout della Vigo Global Sport, società che cura anche gli interessi di Michael Kayode, passato al Brentford in prestito dalla Fiorentina, è stato ospite di Hangover Viola, la trasmissione di Fiorentinanews.com, dove ha raccontato com'è avvenuto il passaggio di Mike in Premier League:

“Come tutte le trattative di mercato fatte un po' all'ultimo minuto, l'arrivo dell'okay da parte del Brentford lo abbiamo accolto con grande felicità. Michael è felice e emozionato anche se a Firenze ha lasciato il cuore: l'ultimo giorno è andato a salutare tutto il settore giovanile al Viola Park, ha voluto salutare tutto il centro sportivo. Con grande umiltà, come si è sempre distinto Mike”.

“Nella vita ci sono certe scelte che non vanno condivise, ma rispettate: la Fiorentina ha oggi un Dodo in grande spolvero, Mike si è sempre giocato il posto con lui ma in questa stagione il brasiliano partiva avanti e Michael era anche un po' stanco dopo la scorsa stagione ricca di partite. Capita che uno possa sbagliare, Mike è stato sostituito all'intervallo per quell'errore (aver causato il rigore per il vantaggio del Puskas, ndr) ma poi si è sempre allenato con grande sacrificio, senza mai aver nulla da ridire con Palladino e la società”.

“Con il Brentford siamo andati sicuri sulla formula del prestito con diritto di riscatto, entrambi i club volevano chiudere con questa formula. Oggi poi tutte le grandi operazioni si fanno in prestito, è difficile vederne tante a titolo definitivo”.