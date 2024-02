Brutte notizie dal Viola Park: Italiano rischia seriamente di perdere il proprio regista per il Lecce

Problemi per Arthur Melo

Non filtrano buone notizie dal Viola Park in vista di Lecce-Fiorentina. Mister Vincenzo Italiano dovrà rinunciare ad Arthur Melo, almeno dal primo minuto; da capire se il classe '96 sudamericano sarà convocato. Il regista brasiliano della Fiorentina ha dolore al ginocchio e non partirà titolare, venendo sostituito da Maxime Lopez.

Un esterno però recupera

Si è allenato invece regolarmente Riccardo Sottil, che si prepara a tornare a disposizione dopo il problema fisico accusato prima della sfida con l'Inter.