Corriere dello Sport-Stadio: Retegui con Berardi

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Retegui con Mimmo”. Sottotitolo: “Non solo Berardi: la Viola si lancia su Mateo”.

Pagina 4

Apertura per: “Nico-Viola ora l’addio è nell’aria”. Occhiello: “Commisso lo scorso anno rifiutò 43 milioni dal Brentford Questa volta sarà decisiva la volontà di Gonzalez”. In taglio basso invece c'è: “Un altro Kean è possibile e adesso vuole superarsi”.

Pagina 5

Spazio per: “Palladino, la scossa ”Servono rinforzi". Altre parole del tecnico: “Sono andati via diversi giocatori e questa rosa va completata La società però sa cosa manca”. In taglio basso: “Tessmann, ostacolo commissioni”.