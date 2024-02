Piccoli: "Il gol contro la Fiorentina lo ricorderò con piacere. Ho fatto esplodere lo stadio"

All’interno dell’edizione settimanale di Sportweek, allegato del Sabato della Gazzetta dello Sport, l’attaccante del Lecce Roberto Piccoli è tornato a parlare del gol messo a segno qualche settimana fa contro la Fiorentina di Italiano. L'attaccante di proprietà dell'Atalanta è quello che in percentuale ha realizzato più reti dal 90° minuto in avanti. Questo un estratto:

“Non può essere solo questione di fortuna? Spero e credo che non sia così. Di gol da subentrato ne ho fatti anche in Coppa Italia. Quando sono in panchina studio ogni momento della partita, soprattutto osservo i difensori avversari: come si muovono, come coprono l’area, come marcano i miei compagni, quali sono le zone dell’area dove la palla passa più spesso… Studio e memorizzo. Poi, se e quando entro in campo, fossero pure pochi minuti, provo a colpire sfruttando la loro stanchezza fisica, e dunque l’inevitabile calo di concentrazione”.

Ha poi concluso decretando quale sia il gol che gli ha dato maggiore soddisfazione tra quelli segnati dopo il 90’: "Quello alla Fiorentina. Ti avrei detto quello fatto al Milan, peraltro bellissimo, ma me l’hanno annullato. Ma il gol del 2-2 in casa alla Fiorentina ha fatto esplodere lo stadio: mai sentito un boato simile. Per questo lo ricordo con particolare piacere".