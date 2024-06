Amrabat non sente più il viola addosso: L'idea del centrocampista non cambia, c'è altro in cima ai suoi pensieri

Se per Castrovilli e Bonaventura la Fiorentina non ha trovato particolari difficoltà nel riaprire quantomeno un canale per discutere dei loro rinnovi contrattuali, lo stesso non si può dire per Amrabat.

In cima la Premier League

Per carità, nessuna discussione animata, nessun problema nel dialogare col giocatore, ma la volontà del centrocampista è chiara: quella di andarsene e possibilmente rimanere a giocare in Premier League.

Il Manchester United rimane in cima ai pensieri del nazionale marocchino anche se non c'è stata la volontà da parte dei Red Devils di tirare fuori i 20 milioni di euro necessari per riscattare il suo cartellino, ma non è il solo club a cui Amrabat aspira.

No ad una seconda avventura a Firenze

Nonostante l'arrivo di Palladino non c'è da parte dell'ex Verona l'intenzione di riprovare una seconda avventura con la Fiorentina. Pradè dovrà cercare di massimizzare la sua cessione nel corso di questa finestra estiva anche se avrebbe visto di buon occhio un centrocampo in cui ci fosse stata la sua presenza.