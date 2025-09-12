Corriere Fiorentino: Quel messaggio di Conte a Pioli

Sul Corriere Fiorentino in edicola questa mattina si parla di Fiorentina-Napoli e del rapporto tra i due allenatori che si sfideranno al Franchi domani sera, oltre alla visita a sorpresa di Bove al Viola Park di ieri.

Prima pagina

In alto in prima pagina si legge: “Panchine tricolori. Pioli e Conte, i mister del club dello scudetto pronti al confronto”.

Pagina 9

A pagina 9 l'approfondimento: “Panchine tricolori. Pioli e Conte due dei quattro mister che allenano in Serie A e che hanno vinto uno scudetto. Stima rispetto e quel messaggio di congratulazioni”. E sotto: “La visita a sorpresa di Bove al Viola Park: ”Vi voglio bene".