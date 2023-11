La Gazzetta dello Sport: L'enigma irrisolto

A pagina 2 de La Gazzetta dello Sport di oggi leggiamo questo titolo sulla gara di ieri: "Subito Miretti gol poi tutti dietro Assedio Fiorentina ma il bunker regge". Sottotitolo: “Contropiede letale dopo 10’: il primo centro bianconero del mediano consolida il 2° posto La Viola attacca ma sbatte contro un muro”.

Presente un altro articolo sui viola intitolato: "Italiano non passa la prova dei 'nove'". Sottotitolo: "Due centravanti (Beltran e poi Nzola) per un solo tiro fuori: quello del gol delle punte resta un enigma irrisolto".

Niente da dire su impegno e prestazione

Articolo che inizia così: "Mille e cinquecento tifosi, alcuni giorni fa al Viola Park nel primo allenamento aperto di sempre nel nuovo centro sportivo di Firenze, prima dell’emergenza alluvione, avevano caricato la Fiorentina chiedendo “palle, cuore e cervello per quello che per noi è come un derby”. E la squadra di Vincenzo Italiano contro la Juventus può essere criticata per tutto, ma non certo per impegno e prestazione".