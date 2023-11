Il mancino integrale ha pagato la riconversione. Quell'esitazione tra interno e esterno che è costata cara

A differenza di quanto accaduto in Lazio-Fiorentina, per Fabiano Parisi, spostato per cause di forza maggiore, leggasi infortuni di Dodo e Kayode, da sinistra a destra, non è andato tutto liscio contro la Juventus.

La riconversione del mancino integrale

Su questa mossa fatta da Italiano su La Gazzetta dello Sport si legge che Parisi, mancino integrale “ha pagato la riconversione sulla fascia che non gli appartiene”.

L'esitazione fatale

L'attimo di esitazione dovuto alla scelta del modo con il quale entrare per provare ad intercettare il passaggio a Kostic, gli è stata fatale. “Tra interno e esterno, Kostic gli è fuggito via”. Questa la disamina dell'episodio dal quale è nato il gol bianconero.