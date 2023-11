Le priorità di Italiano: Il tecnico ha le idee chiare per il mercato. I ruoli scoperti

Le cronache di mercato, ovviamente in chiave Fiorentina, trovano spazio anche sul Corriere Fiorentino di oggi, dove si sottolinea il fatto che il tecnico viola, Vincenzo Italiano, avrebbe già individuato i ruoli in cui servono rinforzi per gennaio.

I ruoli da coprire

Le priorità di Italiano, secondo la fonte citata, sono un'ala sinistra, un terzino destro e un difensore centrale.

Come sarà la squadra dopo gennaio

In generale la squadra dovrà uscire dalla prossima sessione invernale con un'efficacia maggiore in zona gol, dove si attendono notizie dai due centravanti e dove anche gli esterni (Gonzalez escluso) dovranno dare il loro contributo, e con un esterno basso destro in più, perché il solo Kayode non può di certo bastare.