25 milioni per rinforzare il comparto degli esterni. E potrebbe esserci uno scambio col Sassuolo

Se al centro dell'attacco della Fiorentina tutto sembra essere destinato a rimanere com'è, qualcosa potrebbe cambiare nel folto, ma altrettanto asfittico comparto degli esterni offensivi.

Gol in dote

Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il nome di Armand Laurienté del Sassuolo potrebbe tornare in pole position dopo i sondaggi di qualche mese fa. Nonostante un rendimento fin qui in sordina (appena un gol e due assist in stagione) il francese viene visto come un elemento che può portare gol in dote (ne ha fatte sette lo scorso campionato e sei la stagione precedente con la maglia del Lorient).

Il sacrificato

Il suo inserimento eventuale vorrebbe dire anche uscita di qualcuno che è presente. Il duttile Kouame e Ikone che ha molto potenziale, ancora inespresso, non sono in discussione. Il sacrificato andrebbe trovato in uno tra Sottil e Brekalo. Potrebbe esserci perfino uno scambio con lo stesso Sassuolo che valuta il francese sui 25 milioni.