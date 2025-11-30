Fagioli: "Ci chiediamo anche noi il perché di questo crollo. Ora però c'è poco da parlare, andiamo ai fatti"

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli è intervenuto a Sky Sport prima della gara contro l'Atalanta: "Quella contro l'AEK Atene in Conference League è stata una brutta partita, neanche noi ci aspettavamo quel risultato. Non abbiamo messo in campo ciò che avevamo fatto bene in allenamento. Ora però c'è poco da parlare, solo da fare i fatti".

"Dobbiamo iniziare a fare punti per salvarci"

E alla domanda se ha una spiegazione al crollo dei viola risponde: "No, ce lo chiediamo tutti. Ma non è il momento di vivere di rimpianti. La realtà dice che siamo penultimi e dobbiamo iniziare a far punti per metterci in salvo".

Su Palladino da ex in panchina

Sul ritrovare Palladino ha dichiarato: "L'Atalanta è forte, lui lo conosciamo e gli faccio un grosso in bocca al lupo. Ovviamente da domani".