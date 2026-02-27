Il gol stellare dell'ex viola Folorunsho non basta al Cagliari per spuntarla sul Parma. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A
Allo stadio 'Tardini' si è appena concluso il primo anticipo della 27° giornata di Serie A tra Parma e Cagliari in un pareggio per 1-1.
La cronaca della gara
Gara combattuta nel primo tempo, con Caprile che si mette in mostra al 38' compie una strepitosa parata su una una conclusione di Pellegrino. Nella ripresa preme sull'acceleratore il Cagliari e al 62' l'ex centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho, subentrato da appena un minuto e tornato in campo dopo quasi più di due mesi ai box per un infortunio, sfodera un gran bolide da lontano che va sotto il sette del secondo palo per l'1-0 dei rossoblù. All'83' trova poi il Parma trova il pareggio con l'ex di turno Oristanio, che con il mancino raccoglie un pallone in area spedendolo in porta per il definitivo 1-1.
Come cambia la classifica
Con questo pareggio entrambe le squadre fanno un passettino in avanti per allontanarsi dalla bassa classifica, con la squadra guidata da Pisacane che va a 30 punti, e quella allenata da Cuesta che sale a quota 33 superando l'Udinese impegnata lunedì sera contro il Cagliari.
La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Bologna 36, Sassuolo 35, Lazio 34, Parma 33, Udinese 32, Cagliari 30, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15.