Il blocco che limita il raggio d'azione per Ikone

Lo stop alla possibilità di prestare un determinato tipo di giocatori all'estero, è una limitazione importante almeno nel caso di Jonathan Ikone.

La Fiorentina sta cercando di piazzarlo altrove nel corso di questo mercato invernale, ma finora non ha avuto successo. Ciò, anche, perché c'è questo blocco di fondo.

Solo un modo per cederlo all'estero

Se un club non italiano vuol prendere il giocatore, può farlo solamente a titolo definitivo, senza possibilità di soluzioni-ponte. In Italia invece il prestito sarebbe praticabile, ma al momento non ci sono squadre del nostro campionato che hanno manifestato interesse.

I dubbi del calciatore

Sullo sfondo restano anche i dubbi del calciatore. Quelli espressi davanti alla proposta dei Chicago Fire, ma anche quelli manifestati sull'eventualità di andare a giocare per il Paris FC, tutte società, evidentemente, non ritenute all'altezza dall'ex Lille.