Kouame: "Abbiamo giocato la partita e dato tutto come avrebbe voluto Barone. Abbiamo la consapevolezza che possiamo mettere tutti in difficoltà"

L'attaccante della Fiorentina, Christian Kouame, dopo il KO contro il Milan ha detto: “Abbiamo fatto di tutto per portare a casa un risultato positivo, ma non ci siamo riusciti. Era importante per noi giocare questa partita e dare tutto, perché è quello che avrebbe voluto Barone. Il nostro pensiero ora va alla prossima”.

Poi: “I tifosi ci hanno dato tutto dal primo all'ultimo minuto. Il Milan è stato bravo a sfruttare le occasioni che ha avuto, a differenza nostra. Torniamo a casa oggi con la consapevolezza che possiamo mettere in difficoltà tutti. E' stato toccante il minuto di silenzio, oggi abbiamo provato a fare un regalo a Barone, ma non è andata bene, penseremo a fare il meglio per lui e per tutti quelli che ci stanno dietro”.

Infine: "Darò sempre tutto per la squadra, sento la fiducia del mister, dei dirigenti e del popolo viola. Dobbiamo archiviare e pensare alla prossima. Contro l'Atalanta dobbiamo fare quello che sappiamo fare e cercheremo di vincere in casa nostra".