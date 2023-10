Anche Niccolò Pierozzi in campo nella partitella dei giocatori viola che non sono stati impegnati in Fiorentina-Cagliari

La Fiorentina subito in campo dopo la vittoria contro il Cagliari per prepararsi alla partita di giovedì contro il Ferencvaros. Da registrare un'ottima novità per Italiano, che nella partitella odierna tra i giocatori che non sono stati impegnati ieri contro i sardi (o sono stati impegnati solo parzialmente) ha ritrovato anche Niccolò Pierozzi.

Lo stesso Italiano ieri aveva affermato che il ragazzo sta migliorando, pur sentendo ancora qualche fastidio e che stava lavorando a parte. Vederlo nuovamente in campo, però, fa presagire un suo ritorno a disposizione non così lontano.