Benedetto Ferrara: "Sono contento per Dzeko, con Fazzini bisogna avere pazienza. L'attacco della Fiorentina rimane un rebus"

Benedetto Ferrara, giornalista, ha parlato dei temi caldi in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Le squadre ambiziose sono un mix tra giocatori giovani e di esperienza, sull'operazione di Dzeko sono molto positivo. Fazzini è un giocatore interessante e se arriva sono contento. La figura di Dzeko è paragonabile a Ibrahimovic al Milan di Pioli, oggi giocatori con la sua classe posso essere ancora determinanti”.

Sull'attacco viola: "Oggi il mercato ha ancora molti se e molti ma legati a Kean e Gudmundsson, nel malaugurato caso nel quale il centravanti viola dovesse andare via penso che la Fiorentina troverà delle soluzioni, un nome potrebbe essere Pio Esposito. Per Gudmundsson sapremo nei prossimi giorni cosa succederà, sia per il riscatto che per il processo, ma ad oggi concepire l'attacco della Fiorentina è un rebus".

Su Fazzini: "Nel calcio italiano quando si parla di giovani si parla di giocatori di 22 anni, nel resto d'Europa a quell'età non sei più un bambino che non può giocare con i grandi. Il coraggio ci vuole e lo deve avere Fazzini, se lo sarà immaginato un salto di qualità. I tifosi con lui abbiano un po' di pazienza".