La Supercoppa Italiana torna ufficialmente a Riyadh: l'annuncio ufficiale della Lega Calcio. Un piccolo vantaggio per la Fiorentina a gennaio
Adesso è ufficiale: la Lega Calcio Serie A ha confermato che anche la prossima edizione della Supercoppa Italiana verrà giocata a Riyadh, in Arabia Saudita. La riconferma arriva due anni dopo la prima edizione a quattro squadre, alla quale prese parte anche la Fiorentina in virtù di finalista di Coppa Italia dell'anno precedente.
Il calendario
Saranno presenti alla kermesse a tinte italiane il Napoli (Campione d'Italia), il Bologna (vincitrice della Coppa Italia), l'Inter (seconda classificata in Serie A) e il Milan (finalista della Coppa Italia). Il primo incontro - Napoli-Milan - si giocherà il 18 dicembre, mentre Bologna-Inter il giorno successivo: le vincitrici si sfideranno poi in finale il 22 dicembre.
Cosa cambia per la Fiorentina
La Fiorentina, che prese parte alla prima edizione del nuovo format (che prevede 4 squadre), non sarà particolarmente affetta da questi incontri: infatti, solo il Milan giocherà contro i viola in quel periodo, ma solo a metà gennaio, alla prima giornata del girone di trasferta.