Montagna: "Fagioli ora non si perda in certi squilibri giovanili. Lui, Kean e Zaniolo, la Fiorentina ha la colonna vertebrale della Nazionale"

Piacentino, ma tifoso della Fiorentina, e soprattutto ex consigliere d'amministrazione del club, durante la proprietà dei Della Valle. L'avvocato Gianni Montagna è contentissimo dell'arrivo a Firenze di Nicolò Fagioli, anche lui nativo dalla città emiliana.

“Speriamo non si perda in certi squilibri giovanili”

“Sono molto contento che finalmente un piacentino vesta la maglia viola - spiega Montagna a La Libertà - Spero per lui due cose: che non si perda in certi squilibri giovanili e che abbia in campo tutto lo spazio che merita”.

Un terzetto da Nazionale

Poi aggiunge: “Il suo arrivo, insieme a quello di Zaniolo e prima ancora di Kean, dimostra come la Fiorentina abbia scelto la linea dei giovani talenti italiani: è un terzetto che potrebbe diventare anche la colonna vertebrale della Nazionale”.