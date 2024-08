Mentre Galatasaray e Fenerbahce si contendono Amrabat, in Turchia arriva un ex attaccante della Fiorentina

Mentre Galatasaray e Fenerbahce si contendono Amrabat, c'è un ex giocatore della Fiorentina che in Turchia ci giocherà davvero. Stiamo parlando di Khouma El Babacar, storico prodotto del settore giovanile viola che dopo diversi anni in prima squadra (dove di fatto non è mai stato il titolare) ha deciso di cercare fortuna altrove.

Avventura in Turchia

In Danimarca non è andata benissimo con la maglia del Copenaghen, e così Babacar ripartirà dalla Turchia (dove ha già giocato tra il 2020 e il 2022 con l'Alanyaspor). L'ex attaccante viola, 31 anni, ha firmato con il Boluspor, club che milita nella seconda serie del campionato turco.