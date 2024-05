Alla fine ci saranno sia Atalanta che Fiorentina in finale. Ieri sera la Dea si è aggiudicata un posto per l'ultimo atto dell'Europa League a Dublino, raggiungendo tra le italiane in finale la Fiorentina, che il 29 maggio ad Atene si giocherà la Conference League.

Oltre le finali…

Ma ad unire queste due squadre non c'è solo il raggiungimento delle finali, ma anche un recupero di campionato che ancora deve essere programmato. Atalanta-Fiorentina di Serie A è stata infatti originariamente rinviata a causa del malore occorso al dg viola Barone, poi tragicamente scomparso.

La decisione sul rinvio

Visti gli impegni che riguarderanno le due squadre da qui alla fine della stagione, dunque, come appreso da Fiorentinanews.com, la scelta adesso ricadrà sulla programmazione del match tra orobici e viola campionato finito: domenica 2 giugno. Le polemiche non mancheranno, ma il calendario lo impone.

Lo impone un calendario fitto

L'Atalanta sarà infatti impegnata in infrasettimanale il 15 maggio nella finale di Coppa Italia e una settimana dopo in finale di Europa League. Con la Fiorentina impegnata il 29 maggio ad Atene e le sfide di campionato nel week end, la decisione è pressoché ovvia. Una partita particolare che vedrà sfidarsi due reduci da finali europee oltre il limite massimo della Serie A. Si aspetta solo l'ufficialità.