Parisi, altra prestazione sottotono (in un ruolo non suo): cosa è andato storto? Analisi di un investimento sbagliato

Non ha particolarmente convinto l'inizio stagione di Fabiano Parisi, terzino sinistro della Fiorentina, che nella sconfitta contro l'APOEL è stato provato in un ruolo a lui inedito, cioè quello dell'esterno offensivo: esperimento non riuscito, ed ora la Fiorentina pensa seriamente alla cessione.

10 milioni di euro per il terzo terzino sinistro nelle gerarchie

Come detto, Parisi è stato schierato sulla linea offensiva della Fiorentina in Cipro: un giocatore come lui, sicuramente più propenso alla fase offensiva che non a quella difensiva, avrebbe dovuto giovarne, ma così non è stato. Ma perchè schierarlo così in avanti? Semplice: il terzino sinistro di riserva, come dimostrato dalle scelte di Palladino, sarà il capitano Cristiano Biraghi. Dunque, per il terzino ex Empoli sembra rimasto solo il posto da “terzo terzino” nelle graduatorie: troppo poco, per un investimento da poco più di 10 milioni di euro.

Ma perchè Parisi non riesce a trovare quello spazio che gli dovrebbe spettare? Sicuramente l'acquisto di Gosens non ha aiutato la sua situazione, andando ad infoltire proprio la sua posizione. Le prestazioni ottime del laterale tedesco hanno cementato il suo posto negli undici titolari, e per Parisi risalire la china sembra sempre più complicato. Appuntamento a gennaio per capire se si concretizzerà una sua eventuale cessione.