Bocci: "De Gea sta pensando di lasciare la Fiorentina dopo quanto accaduto a Udine. Può incidere il clima"

Il clima in casa Fiorentina è di assoluta incertezza dopo le dimissioni annunciate dal tecnico Raffaele Palladino. E se non fosse l'unico caso da trattare? Attenzione al futuro di David De Gea, come dice il giornalista Alessandro Bocci.

Queste le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Palladino non va via per le pressioni dei tifosi, non posso pensarlo. L'avrebbe detto domenica altrimenti. Sicuramente è successo qualcosa negli ultimi giorni e sicuramente ha fatto delle riflessioni. Ha capito che è difficile lavorare in un clima così pesante. E non è l'unico, anche De Gea sta pensando di andarsene dopo Udine. Probabilmente non andrebbe via solo per questo, ma può aver influito”.