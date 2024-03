Un match salvezza quello del Bentegodi, appena concluso, fra Hellas Verona e il nuovo Sassuolo di Davide Ballardini. Partita che ha visto - purtroppo, anche per la Nazionale italiana in vista dell'Europeo - protagonista il gravissimo infortunio di Domenico Berardi, lesionatosi al tendine d'Achille nel corso del secondo tempo. Con tutta probabilità, il numero 10 dei neroverdi ha già finito la propria stagione e non riuscirà a recuperare in tempo per Euro 2024.

Ma adesso parliamo del risultato finale. Con la sola rete dell'acquisto del mercato invernale, l'attaccante Swiderski, il Verona è riuscito a superare il Sassuolo, che adesso è scavalcato proprio dall'Hellas e si ritrova al penultimo posto in classifica. E se il Cagliari, impegnato a Empoli fra pochi minuti, dovesse fare risultato, il club dell'AD Carnevali sarebbe da solo ad occupare la diciannovesima piazza.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 69, Juventus 57, Milan 53, Bologna 48, Roma 47, Atalanta 46, Fiorentina 42, Lazio 40, Napoli 40, Torino 37, Monza 36, Genoa 33, Empoli 25, Lecce 24, Udinese 24, Frosinone 23, Verona 23, Sassuolo 20, Cagliari 20, Salernitana 14.