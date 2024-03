Continua la stagione sfortunatissima di Berardi: appena rientrato si infortuna di nuovo, questa volta gravemente

Non c'è pace in questa stagione per Domenico Berardi, che appena rientrato dopo l'operazione al ginocchio ha subito un nuovo infortunio durante Hellas Verona-Sassuolo. Questa volta interessato è probabilmente il tendine d'achille del piede destro dell'attaccante del Sassuolo, che adesso potrebbe rimanere fuori a lungo.

Da capire l'entità di un infortunio che già dai primi secondi è apparso grave, con il giocatore che si è accasciato e ha chiesto immediatamente l'intervento dei sanitari e del cambio. Berardi è stato poi portato fuori dal campo zoppicante, senza che riuscisse ad appoggiare il piede. Adesso la stagione del Sassuolo si fa complicatissima.