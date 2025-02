Il vero dilemma per la Fiorentina. Un centrocampo ridotto all'osso

C'è attesa per capire chi figurerà nella lista dei convocati che Palladino emetterà questa mattina in vista della prosecuzione contro l'Inter.

Sono arrivate nel corso delle ultime ore buone notizie per Cataldi e Colpani, mentre qualche dubbio in più resta attorno ad Adli, che non sembra avere ancora smaltito i problemi alla caviglia accusati in settimana. Lo si legge stamani su La Nazione.

In generale possiamo dire che la Fiorentina stasera ha un centrocampo ridotto all'osso (i tre mediani comprati nella finestra invernale, Folorunsho, Fagioli e Ndour, non potranno infatti giocare).