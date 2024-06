Corriere dello Sport-Stadio: Il mercato creativo di Pradè e Goretti

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "CyberViola". E ancora: "Pradè e Goretti: mercato creativo". Sommario: "Allenamenti, partite, infortuni, niente viene lasciato al caso".

Pagina 14

Apertura per: “Cyber Fiorentina: ecco la banca dati dei viola”. Ovvero: “L’ad di WeakRisk racconta la sinergia con il club di Commisso: ”Stiamo gestendo tutti i dati dei calciatori. Per plasmare il prodotto finale". In taglio basso: "Palladino cerca un nuovo portiere". Di spalla le parole di Ferrari: "Il Franchi? Danni fra i 9 e i 13 milioni".

Pagina 15

Qui leggiamo: “Parisi si affida a Palladino per il riscatto”. Sottotitolo: "Ora potrebbe tornare a sinistra: al posto di Biraghi o nel caso in cui venisse utilizzato il 3-4-2-1". Infine di spalla: “Bonaventura e Castrovilli rinnovi lenti”.