Il Napoli riacciuffa il Genoa allo scadere, ma i campioni d'Italia non vanno oltre il pareggio a Marassi. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

In quel Marassi in cui la Fiorentina aveva dominato battendo il Genoa per 4-1, il Napoli strappa a fatica un pareggio contro la squadra di Gilardino. Il primo tempo della gara era finito 1-0 per i rossoblù, grazie alla rete di Bani. Nel secondo tempo è arrivato il raddoppio del grifone con Retegui. Prima Raspadori (76') e poi Politano (84') hanno acciuffato il 2-2 finale.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 12, Juventus 10, Milan 9, Lecce 7, Napoli 7, Verona 6, Atalanta 6, Fiorentina 4, Bologna 4, Frosinone 4, Torino 4, Genoa 4, Monza 3, Sassuolo 3, Lazio 3, Salernitana 2, Udinese 2, Roma 1, Cagliari 1, Empoli 0.