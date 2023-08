"Saggio per il Genoa scegliere l'estro di Gilardino. Sono curioso dell'impatto che avrà in Serie A"

A itasportpress.it ha parlato l'agente Oscar Damiani, parlando anche del prossimo avversario della Fiorentina in campionato: il Genoa dell'ex Fiorentina Alberto Gilardino: "Per me è stato saggio puntare sull’estro di Gilardino. Non è un caso che, da quando c’è lui, il Grifone ha cambiato marcia. Secondo me anche tutta la dirigenza è compatta su di lui e sulle sue scelte. Vogliono aprire un nuovo ciclo.

Sono convinto che non commetterà l’errore di confondere la Serie B con la Serie A: la massima categoria è molto più competitiva, il dislivello è significativo. L’obiettivo sarà la salvezza e i rossoblù possono raggiungerla tranquillamente. Sono curioso di vedere come impatterà sulla Serie A".