Cosmi: "Non vorrei essere un tifoso della Fiorentina. I rigori con il salto mi fanno diventare matto" VIDEO

L’ormai ex allenatore Serse Cosmi, durante un collegamento con Radio Serie A, ha avuto modo di soffermarsi sui tanti, ben 5, calci di rigore falliti durante la 22esima giornata. Netta la presa di posizione nei confronti di Nico Gonzalez della Fiorentina:

“Probabilmente ieri un paio di rigori li avrei parati anche io con i piedi. Tu pensa alla Fiorentina: fa una fatica enorme a far gol, gioca contro la prima in classifica, c'è il giocatore più forte della squadra... Pensa un attimo a Jorginho e lo tira come lui. Non voglio neanche pensare a quello che hanno vissuto i tifosi della Fiorentina. Ripeto, i rigori si possono sbagliare, ma ancora con questo saltello... io divento matto”.