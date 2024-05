Corriere Fiorentino: Un nuovo sogno

Una pagina dedicata alla Fiorentina sul Corriere Fiorentino di oggi.

Pagina 9

Apertura per: "Un nuovo sogno". Sommario: "Ufficiale il maxischermo per la Conference: come un anno fa, chi non andrà in trasferta potrà viversi (per 5 euro) la finale al Franchi".

L'ironia di Sarri

Di spalla leggiamo: "Ironia Sarri: "Io a Firenze? Vediamo se mi aprono al Viola Park...". In taglio basso infine altre dichiarazioni: "Tiferò viola, tra noi buoni rapporti". Ovvero: "Anche il presidente di Rcs Cairo a Coverciano: i bilanci siano in regola".