Slittano le visite mediche di Kean, ma è una decisione della Fiorentina. Ecco quando Palladino abbraccerà il suo nuovo attaccante

Non ci sono dubbi sul fatto che Moise Kean diventerà un nuovo giocatore della Fiorentina. In mezzo al cantiere di una squadra dimezzata dalle partenze e dai giocatori impegnati con le Nazionali, Palladino avrà almeno a disposizione il suo nuovo attaccante.

Slittano le visite mediche

Succederà tutto lunedì, visite mediche comprese. Nel giorno del raduno della squadra al Viola Park, l'ex Juventus svolgerà i controlli di routine che sono stati posticipati di qualche giorno. La Fiorentina - riporta Alfredo Pedullà - ha infatti preferito concedere qualche giorno in più a Kean che sta lavorando in maniera autonoma nonostante si trovi in vacanza.