La Nazione: Dormita viola, che disastro

Redazione /
La Nazione

Il QS de La Nazione in edicola questa mattina analizza la partita di ieri sera al Franchi della Fiorentina contro il Napoli

Prima pagina

In prima pagina il titolo centrale: “Dormita viola, che disastro”. 

Pagina 2

A pagina 2 si legge: “Spenti, impauriti e (ab)battuti”. Fantasmi viola, primi 15' da incubo. De Gea e Ranieri evitano il tracollo". 

Pagina 4 e 5

A pagina 4 il titolo: “L'amarezza di Pioli: Se sbagli poi paghi. Dobbiamo crescere”. E a pagina 5: “Il momento di Albert. Gud, massima cautela. Stop forzato vista Paz”. 

