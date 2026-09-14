Favasuli è già un rimpianto? Bergomi: "È un giovane di grande qualità, il Napoli ha fatto un affare"

L'ex difensore ed oggi apprezzato commentatore tecnico Beppe Bergomi, durante la trasmissione Sky Calcio Club ha parlato di Costantino Favasuli, terzino scuola Fiorentina protagonista nella vittoria del Napoli contro il Bologna.

“Lo seguivo già dai tempi della Fiorentina”

Questi pensieri di Bergomi, che ha speso belle parole ed elogi per l'ex Viola, arrivato al Napoli a titolo definitivo dal Catanzaro: “Favasuli? Assist e dribbling in mezzo a due, che qualità! È un giovane di grande qualità, lo seguivo nelle giovanili della Fiorentina e poi al Catanzaro”.

“Grande affare del Napoli”

L'ex capitando dell'Inter e della Nazionale ha poi voluto sottolineare alcune caratteristiche di Favasuli: "Mi piace, è dinamico, coraggioso, ha buon passo e per quello che ha pagato il Napoli essendo anche un prodotto italiano è un bell’acquisto”.