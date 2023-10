Nel calendario di fuoco che attende la Fiorentina nelle prossime settimane rientra anche la trasferta sul campo del Milan, datata sabato 25 novembre alle ore 20.45. La squadra di Italiano tornerà a San Siro dopo la goleada incassata dall'Inter alla terza giornata, con ovviamente ben altre ambizioni.

Potrebbe essere l'occasione anche per il tifo organizzato, nello specifico la Curva Fiesole, di tornare a seguire la squadra in trasferta dopo il forfait di Napoli e Lazio causa prezzi inaccessibili. A San Siro il settore ospiti costerà 26 euro, cifra non bassissima ma comunque nella norma e ben diversa rispetto ai prezzi del Maradona e dell'Olimpico. Data l'importanza del match contro il Milan, ritrovare il calore dei propri tifosi lontano dal Franchi potrebbe essere una spinta in più per la Fiorentina.