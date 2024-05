Italiano: "Commisso ha fatto un discorso alla squadra, è carico. Domani verseremo qualche goccia di sudore anche per Barone"

In chiusura di conferenza stampa, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha parlato del presidente Commisso, ricordando anche la perdita di Barone:

“Verseremo sudore anche per Joe”

“Il presidente è carico. E' sempre un piacere vederlo. Oggi ha fatto un discorso alla squadra e la sua voglia ci trasmette fiducia per affrontare impegni così difficili. Qualche goccia di sudore sarà gettata per lui, ma anche per Barone e la sua famiglia. Per tutto quello che abbiamo vissuto in questi ultimi mesi. Nessuno di noi meritava di vivere momenti così brutti. Dentro lo spogliatoio di Atene abbiamo messo le immagini di Commisso e di Joe”.