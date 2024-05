Vincenzo Italiano, allenatore viola, ha parlato in conferenza stampa prima di Fiorentina-Olympiakos, finale di Conference League:

"Abbiamo portato dei lucchetti per fermare El Kaabi. Anche l'Olympiakos ha fatto prestazioni grandiose, battendo una delle squadre favorite. El Kaabi sta segnando in ogni modo. Abbiamo studiato aspetti tattici per limitarlo e possiamo farlo con precisione. E' in gran forma, dovremo fare tanta attenzione".

“Lo stadio sarà a metà per noi e metà per loro. E' vero che siamo ad Atene, ma poi tutto passa in secondo piano quando l'arbitro fischia l'inizio. Hanno la possibilità di lavorare a casa, ma poi quando si scende in campo il 50 e 50 rimane. Chi avrà più fame e voglia di vincere, alzerà la coppa. Queste sono gare in cui o gioisci o non ottieni quello che vuoi… e noi ci siamo già passati”.

“Parlare adesso di campionato non è il massimo. Vuoi o non vuoi il percorso in Europa qualcosa toglie. Giocando il giovedì hai poco spazio per recuperare il weekend. Penso tuttavia che non abbiamo fatto male in Serie A, volevamo di più ma rimangono le due finali europee che non sono banali. Per me, tra le tre competizioni, il percorso è stato positivo. Quando sono arrivato a Firenze, pensare di presentarmi per due volte davanti a una platea del genere non era nemmeno nell'anticamera del cervello. Ma domani abbiamo la possibilità di raggiungere questa benedetta gioia”.

“Sono diverso rispetto a tre anni fa. Il mio sogno era di arrivare in Europa con la Fiorentina e ci sono riuscito. Abbiamo cambiato tante cose a livello tattico e ho scoperto aspetti nuovi. Quando penso a Praga ricordo a una partita che abbiamo affrontato nel migliore dei modi, ma alcuni episodi non ci hanno permesso di gioire. Penso alle facce dei ragazzi che non vorrei rivedere domani. Domani dobbiamo scendere in campo come se ogni pallone fosse l'ultimo della nostra carriera. Nessuno ci darà la certezza di essere ancora qua nei prossimi anni. La finale di Praga ha fatto male a me e a tutti. Domani non vogliamo ripetere questa situazione”.