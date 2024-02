La Gazzetta dello Sport: El falso diez, una specie di 8 e mezzo

Un articolo sulla Fiorentina presente quest'oggi su La Gazzetta dello Sport.

Pagina 23

Il titolo dell'articolo è: “Italiano insiste Beltran, futuro da trequartista”. Sottotitolo: “Il tecnico è alla ricerca di nuove soluzioni: Lucas è stato arretrato dietro a Belotti e ha convinto”.

Una specie di 8 e mezzo

Articolo che inizia così: “Un numero non è per sempre e soprattutto non sempre rappresenta un ruolo definito. Al posto del ben più noto “falso nueve”, a Firenze adesso è di gran moda “el falso diez”. Lucas Beltran indossa la casacca numero 9, ma sta dando il meglio di sé come 10 e nell’ultima uscita perfino come una specie di 8 e mezzo”.