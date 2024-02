Altro che centravanti. Italiano è riuscito ad esaltare Beltran...cambiandogli ruolo

Altro che centravanti, Lucas Beltran sta rendendo molto di più all'interno della Fiorentina, partendo da lontano.

Il tecnico viola, Vincenzo Italiano, ci ha provato ad indirizzarlo così, avendo lui e Nzola a disposizione ma, come si legge sul Corriere Fiorentino, dopo una decina di giorni aveva già capito che quella non era la strada giusta e i risultati non sono mai stati esaltanti.

La svolta

Strada cambiata gradualmente fino alla svolta arrivata il 17 dicembre: in Fiorentina-Verona, per la prima volta l'ex River venne schierato alle spalle di Nzola e fu proprio lui a decidere il match.

Beltran come Raspadori

Nella testa del tecnico, Beltran è un Raspadori, un giocatore offensivo, ci mancherebbe altro, ma che rende meglio partendo da lontano e non con le spalle alla porta. Senza aver l’assillo delle marcature, senza dover gestire palloni sporchi per far salire i compagni. E poi ha visione di gioco e resistenza, sono queste doti che hanno convinto Italiano a tentare l'ultima, impensabile, trasformazione con Lucas che contro la Lazio ha fatto praticamente la mezzala.