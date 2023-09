Con la probabile assenza di Sensi, Inzaghi si cautela con un nuovo acquisto. Ecco chi potrebbe esordire contro la Fiorentina

Si avvicina la terza giornata di Serie A, la quale vedrà la Fiorentina ospite dell'Inter al Meazza. Volti nuovi saranno presenti sul terreno di San Siro, sia nelle fila viola che in quelle dei nerazzurri di Simone Inzaghi.

In questo senso, Sky Sport afferma come in casa meneghina potrebbe trovare posto in panchina Davy Klaassen, neo-acquisto di Giuseppe Marotta. La sua convocazione sarebbe una forma di cautela vista la probabile assenza di Stefano Sensi. Indisponibile poi dovrebbe essere anche Alexis Sanchez, rientrato a Milano dopo l'esperienza a Marsiglia.