Nella prima partita del sabato di questa dodicesima giornata di Serie A il Parma si impone per 1-2 al Penzo di Venezia. I lagunari passano in vantaggio dopo soli 5 minuti grazie al sinistro di Nicolussi Caviglia, in prestito dalla Juventus, ma i ducali trovano il pareggio 12 minuti dopo con Valeri. Nel secondo tempo è Bonny, entrato da appena 3 minuti, a segnare il gol-vittoria da distanza ravvicinata, battendo Stankovic non perfetto nella respinta.

Venezia fermo all'ultimo posto, con Di Francesco sempre più a rischio esonero. Parma che trova la prima vittoria in trasferta della stagione, portandosi ad una sola distanza dalla Roma (che ha una partita in meno).

AGGIORNA La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 25, Inter 24, Atalanta 22, Fiorentina 22, Lazio 22, Juventus 21, Milan 17, Udinese 16, Bologna 15, Empoli 15, Torino 14, Roma 13, Verona 12, Como 10, Genoa 10, Lecce 9, Cagliari 9, Parma 9, Monza 8, Venezia 8.