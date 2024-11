La teca di cristallo di Kean: Palladino pronto a estrarlo nuovamente. Quella caviglia che allontana la Conference League

L'arma in più, il vero segreto, della Fiorentina d'alta classifica ha il nome e cognome di Moise Kean, ennesimo tentativo per l'attacco viola, stavolta però azzeccato. Il fatto però è che l'ex juventino ha bisogno di essere centellinato, viste soprattutto le condizioni della sua caviglia: per questo insomma era rimasto a casa per la trasferta di San Gallo e ha fatto lo stesso per quella di Nicosia.

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, Kean è l'arma segreta di Palladino, che per lui ha creato un'ideale teca di cristallo, all'interno della quale riporlo in occasione dei match infrasettimanali. Domani però arriva il Verona e il tecnico viola è pronto ad estrarlo nuovamente per proseguire la sua marcia in alta quota.