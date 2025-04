Tema sempre d'attualità quello relativo alla pirateria nel mondo del calcio. Su di esso è tornato, parlando a Il Foglio, il presidente della Lega Serie A Ezio Maria Simonelli: “La pirateria è un problema, la lega si sta muovendo molto per arginarlo e non solo contro chi manda via il segnale. Sono già pronte 5000 multe nei confronti degli utilizzatori, che verranno erogate a breve. Purtroppo si tratta di una multa minima, 50 euro, ma in caso di recidiva può arrivare fino a 10mila euro”.

“Collaboreremo con i club e con la Guardia di Finanza”

Poi ha aggiunto: “Vorremo inoltre fare in modo che chi viene sanzionato debba pagare la multa personalmente alla Guardia di Finanza, e non tramite bollettino. E poi vorrei collaborazione da parte dei club, far passare il messaggio che la pirateria non è un atto di furbizia bensì un reato. Con la collaborazione delle società vorrei lanciare una campagna del tipo ”volevo comprare un centravanti, ma non è stato possibile perché quei soldi mi sono stati sottratti dalla pirateria".