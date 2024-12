Amrabat senza il suo allenatore di fiducia? Il Fenerbahce perde contro Immobile e la dirigenza pensa all'esonero di Mourinho

Il derby perso contro il Besiktas di Ciro Immobile ha lasciato il Fenerbahce a sei punti dalla capolista Galatasaray: il malumore all'interno del club è così pesante che, dalla Turchia, c'è già chi parla di esonero per José Mourinho se non vincesse giovedì contro l'Athletic Bilbao in Europa League.

Mourinho in discussione

Il giornalista Ozgur Sancar, corrispondente turco per AS, scrive a tal riguardo: "Il futuro di Mou al Fener potrebbe essere in gioco contro l'Athletic: con la squadra in ritardo in campionato e già fuori dalla Coppa di Turchia, senza la qualificazione agli ottavi di Europa League, la dirigenza potrebbe riflettere sull'allenatore portoghese". Il Fenerbahce in campionato ha rimediato 10 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte ma il Galatasaray dei vari Osimhen, Mertens e Icardi (ora infortunato) non ha mai perso e con 12 successi Tra cui il 3-1 proprio sul campo della squadra di Mourinho) e due pari guida la SuperLig turca a +6 sui rivali.

E Amrabat?

La Fiorentina ha interessi nella squadra attualmente ancora allenata da José Mourinho. Sofyan Amrabat, infatti, gioca là in prestito, dopo aver scelto proprio il Fener per la chiamata dell'ex allenatore di Porto, Manchester United, Chelsea, Inter, Real Madrid e Roma. Inutile dire che il centrocampista marocchino sarebbe contrario al cambio in panchina per la formazione di Istanbul.