A margine di un evento su Sport e Medicina presso l'Università Unicamillus, l'ex Roma Zibi Boniek ha parlato del pareggio dei giallorossi contro la Fiorentina e del futuro di Mourinho: "La Roma? Dipende come vuoi giudicarla. Se parliamo di classifica, stanno facendo bene e sono in lotta per ogni obiettivo. Se vogliamo trovare un lato negativo, la Roma non gioca e si affida ai singoli.

Con la Fiorentina in dieci hanno sofferto parecchio, col Monza in superiorità numerica hanno rischiato di perdere. Si vedrà a fine anno. Non sarà facile per loro gestire tutto, anche per Mourinho che non si sa se rimarrà. Se non dovessero andare in Champions o non dovessero portare un trofeo, potremmo dire che forse sarebbe il caso di cambiare l'allenatore".