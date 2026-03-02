La Nazione: Il ballottaggio...e la suggestione per la Fiorentina
Due le pagine sulla Fiorentina presenti all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.
Pagina 2
Apertura su: “Salvezza, ancora un bivio Concorrenti ferme al palo L'Udinese è un'occasione Scatto viola: ora o mai più”. Sottotitolo: “Stasera (20.45) la sfida del 'Friulli. La possibilità di allungare sulla zona rossa”. In taglio basso: “Tutte ko, vince solo il Torino Prossimo turno ‘favorevole’”.
Pagina 3
Sulla probabile formazione: "Quelle scelte (quasi) obbligate
Kean e Gud in attacco Fagioli non si discute Dietro l'unico dubbio". Sottotitolo: “Ballottaggio Comuzzo-Fortini sulla destra. Suggestione Rugani”.
