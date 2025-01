Cristante in cima alla lista per il centrocampo, ma per vederlo in viola c'è da aspettare le ultime ore di mercato. E Ndour si raffredda

Come riporta il Corriere Fiorentino, la Fiorentina sta lavorando per un colpo a centrocampo. Il nome di Ndour del PSG si sta raffreddando considerevolmente, con i parigini che chiedono una percentuale sulla futura rivendita molto alta.

Anche per questo il nome in cima alle preferenze della società viola è quello di Bryan Cristante, con il possibile affare che è già stato procrastinato alla fine del mese quando con la Roma si parlerà di un prestito. Con il suo procuratore (lo stesso di Palladino), invece, dovrà essere trovata la quadra per lo stipendio da circa 3 milioni.