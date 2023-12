Amoruso: "Alla Fiorentina manca cattiveria per ambire alla Champions. Italiano deve trovare nuove soluzioni"

Questo pomeriggio l’ex difensore della Fiorentina Lorenzo Amoruso, durante un collegamento a Radio Bruno, ha avuto modo di commentare il momento di forma della squadra di Vincenzo Italiano. Questo un estratto delle sue parole:

“Viola in corsa per la Champions? Se si prende in esame la Fiorentina delle ultime 5 partite tra campionato e Conference League credo proprio di no: nonostante le ultime due vittorie con Genk e Salernitana non credo sia all’altezza. Questa squadra ha dimostrato di sapersi esaltare con ottimi risultati, per poi demoralizzarsi con altrettante sconfitte. Ancora non hanno la sensazione di essere imbattibili, dimostrano sempre di avere un punto debole: basta vedere i numerevoli, e simili, errori difensivi degli ultimi 3 anni. La Fiorentina è in questa posizione di classifica perchè, anche mettendo di fila grandi partite, si è meritata di esserci. Allo stesso tempo pero gli ultimi esami decisivi - vedi contro Inter, Juve e l’ultima contro un Milan in grande difficolta numerica - ha fallito male. Inquesti appuntamenti la squadra non ha saputo cambiare marcia, e se vuoi puntare alla Champions devi avere qualcosa in piu: e non mi riferisco soltanto a qualità tecniche. A questa squadra, o per lo meno ad alcuni singoli, manca la cattiveria di lottare su ogni pallone”.

Ha poi parlato di Italiano: “Secondo me molte volte le critiche contro di lui sono eccessive, anzi esagerate, e questo perche la sua storia a firenze parla per lui: ha sempre migliorato di anno in anno. E’ chiaro però che più si arriva in alto e più diventa complicato confermarsi. Non so se sia integralista, sicuramente si è forse soffermato troppo spesso su alcuni sistemi di gioco. Credo che in alcune situazioni la squadra necessiti di qualcosa di diverso, non dico che debba snaturarsi ma ha sicuramente bisogno di trovare nuove soluzioni in attacco. Secondo ci mette un po’ troppo a capire questo. Non so se è una sua mancanza, testardaggine o una forma di sicurezza. Può essere un vantaggio portare avanti le proprie idee, ma il campionato italiano resta comunque uno dei piu difficile e per questo serve imprevedibilità. Ci sarà un motivo se gli allenatori italiano sono tra i migliori al mondo”.