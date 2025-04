Intervenuto a Radio Sportiva, l’ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani si è proiettato alla sfida di Cagliari di domani per la squadra di Palladino per poi esprimersi in vista della semifinale di Conference League che vedrà i viola opposti al Betis.

‘La Fiorentina può far male nella giornata giusta, ma il Cagliari’

“Sarà dura a Cagliari per la Fiorentina, la squadra di Nicola non molla di un centimetro e le mancano ancora punti per la salvezza tranquilla. La Fiorentina viene da alti e bassi, anche col Celje ha faticato e col Parma ha giocato al di sotto delle sue potenzialità. Nella giornata giusta però i viola possono fare male, ha ottimi calciatori… il problema di quest’anno è l’altalena continua di prestazioni. Guarderò la partita con molta curiosità perché voglio vedere se ci sarà una reazione importante della Fiorentina, che può giocarsi ancora un posto in Europa League”.

‘La sfida col Betis? Alla pari, i viola possono tornare in finale di Conference’

“La Fiorentina se la può giocare alla pari col Betis in Conference League. Non vedo gli spagnoli superiori, ma nemmeno i viola. Chissà che la Fiorentina non possa tornare ancora in finale. Certamente ora per la squadra di Palladino ci sono due ostacoli: il primo è appunto il Betis, il secondo dovrebbe essere il Chelsea, anche se non è scritto da nessuna parte… vediamo che succede".